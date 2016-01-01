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لحوم مفيدة لـ"الريجيم" أهمها البتلو والأرانب والريش والفراخ

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لحوم مفيدة لـ"الريجيم" أهمها البتلو والأرانب والريش والفراخ لحوم مفيدة لـ"الريجيم" أهمها البتلو والأرانب والريش والفراخ
يعتقد البعض من متبعى الريجيم خطأ أن اتباعهم الحمية يمنعهم من تناول اللحوم، وعلى عكس ما يوضحه الأطباء، فاللحوم مصدر مهم للبروتين اللازم لصحة الجسم ونموه وزيادة قوته.

وأوضحت الدكتور صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن متبع الريجيم يمكنه تناول اللحوم، شريطة أن يتخير نوعيات معينة وبكميات محدودة، لأن الإسراف بشكل عام فى تناول اللحوم يسبب الكثير من المشكلات الصحية كالنقرس وزيادة .

وتابعت أخصائية السمنة والنحافة حديثها موضحة أن نسبة تناول الفرد الطبيعى للحوم فى اليوم لا يجب أن تزيد على الـ250 جرامًا، لتصبح وجبة مثالية بشكل عام للأصحاء وبشكل خاص لمتبعى الريجيم، وهو ما يضمن حصول الجسم على حصته اليومية من البروتين.

وأوضحت الدكتورة صفاء عمر أن كل من يتبع نظامًا غذائيًا خاصًا، يهدف من خلاله لإنقاص وزنه، فعليه أن يتناول اللحوم البيضاء، كالدجاج المشوى والمخلى من الجلد خاصة الصدور، والأرانب مخلية الجلد، والحمام المشوى والديك الرومى والبط المشوى، ولا شك أن الأسماك غير المقلية من أفضل الأطعمة التى تناسب هؤلاء، كذلك تنصح أخصائية السمنة والنحافة تناول اللحوم الحمراء الصحية قليلة الدهن، كالبتلو، والريش المشوية.

وشددت الدكتورة صفاء عمر على أن يتناول من يتبع حمية غذائية هذه اللحوم وبجانبها طبق كبير من السلطة لتسهيل امتصاصها وللشعور بالشبع التام سريعًا، كذلك الاهتمام بشرب كوب أو كوبين من المياه قبل تناول الوجبة، كذلك الاهتمام بالتقليل من النشويات بجانب اللحوم، كأربع ملاعق أرز بسمتى أو ربع رغيف أسمر من الخبز.

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مصر 365

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