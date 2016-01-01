"السياحة" تبحث ترتيبات موسم الحج الجديد مع السعودية الأحد

يتوجه ممثلى اللجنة العليا للحج، والتى تضم "السياحة والداخلية والتضامن" إلى الأراضى السعودية الأحد المقبل، لعقد لقاء مع وزارة الحج السعودية والمؤسسة الأهلية للطوافة، والوكلاء السعوديين، لبحث الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج 1437ه.

ومن جانبه، أكد محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماعات مع المسئولين السعوديين سوف تتناول الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالحجاج المصريين من أجل تلافى السلبيات التى سجلتها بعثة الحج العام الماضى، ومنها ضعف الخدمات المقدمة للحجاج من بعض المطوفين فى منى وعرفات.