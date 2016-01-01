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سعد الجيوشى: سلمنا مقر محكمة النقل لوزارة العدل وبدء عملها الأسبوع المقبل

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سعد الجيوشى: سلمنا مقر محكمة النقل لوزارة العدل وبدء عملها الأسبوع المقبل سعد الجيوشى: سلمنا مقر محكمة النقل لوزارة العدل وبدء عملها الأسبوع المقبل
أكد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل أنه تم تسليم مقر محكمة النقل إلى وزارة العدل بعد الانتهاء من تحقيق الملاحظات التى طلبتها، وأنه اتفق مع وزير العدل على بدء الحءكمة لعملها بداية من الأسبوع المقبل، للنظر فى مخالفات السكة الحديد والمترو والتهرب من التذاكر والجرائم التى تقع فى مرافق النقل.

وأضاف وزير النقل لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة الكائنة فى محطة برمسيس ستفصل فى كافة مخالفات السكة الحديد والمترو، وستضمن إصدار أحكام بشكل عاجل على المخالفين، لافتا إلى أن المقر الذى جهزته الوزارة يشمل قاعة للمحكمة ومكاتب لنيابات النقل بجانب شرطة النقل والمواصلات الموجودة فى نفس المكان.
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