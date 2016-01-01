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مباحث التموين:ضبط 82 طن لحوم فاسدة قبل توزيعها فى أعياد رأس السنة

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مباحث التموين:ضبط 82 طن لحوم فاسدة قبل توزيعها فى أعياد رأس السنة مباحث التموين:ضبط 82 طن لحوم فاسدة قبل توزيعها فى أعياد رأس السنة
أعلن اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث الجديد عن تشكيل العديد من اللجان ومجموعات عمل لتأمين نقل الدقيق والسلع التموينية للمحافظات خلال اعياد رأس السنة والكريسماس، إضافة إلى المرور على المخابز ومنافذ توزيع الخبز، حيث تم تحرير 511 محضراً لأصحاب المحلات التجارية والمصانع غير المرخصة التى تستخدم منتجات اللحوم، ومصادرة 82 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى قبل لبيعها للمواطنين.

وأضاف اللواء حسنى زكى فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم تعزيز القوات خلال مرورها على محطات الوقود ومنافذ توزيع المواد البترولية لمواجهة أى أعمال عنف من الممكن حدوثها، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل إضافية للمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الجيدة وضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

استمرار مبادرات تخفيض الاسعار مع السلاسل التجارية


>وأكد مدير الادارة العامة لمباحث التموين استمرار مبادرة تخفيض الأسعار، حيث سيتم عقد لقاءات مع ممثلى الموردين وكبار منتجى السلع الغذائية وتجار الجملة للخضراوات والفاكهة للاتفاق على عدم زيادة الأسعار وكذلك الاتفاق مع تجار الجملة للخضراوات والفاكهة وكبار منتجى السلع الغذائية واللحوم، لاستمرار طرح مبادرات لتخفيض الأسعار وتوفير المنتجات لجميع المواطنين بأسعار متناسبة للجميع.

مداهمة مخازن الشركات الكبرى لمنع احتكار السلع


>وأشار مدير مباحث التموين إلى أنه يتم التنسيق مع مديريات الأمن فى مختلف المحافظات بشأن مداهمة مخازن الشركات الكبرى والتأكد من توافر السلع ومنتجات اللحوم وعدم احتكارها على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، قائلا :" لن نتهاون مع أى مخالف يتلاعب فى أموال الدعم"، لافتا إلى أن ضباط الإدارة وفروعها فى مختلف المحافظات يقومون بشن حملات مفاجأة على منافذ توزيع السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن التأكد من جودة المنتجعات وعدم التلاعب فيها.

وأوضح اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وجه بضرورة توفير المنتجات خاصة السلع الأساسية واللحوم فى الأسواق، مع عدم التلاعب فى الأسعار، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل بشأن تكثيف الرقابة، ومنع أى محاولات من قبل البعض فى احتكار السلع لزيادة أسعارها، على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة.

ضبط 82 طن لحوم فاسدة قبل اعياد رأس السنة


>وعلى جانب أخر، شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومصانع منتجات اللحوم، للتأكد من جودة المنتجات، حيث كشفت لجان الإدارة عن وجود مصانع غير مرخصة "بير سلم" تقوم باستخدام اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة إنتاجها "لانشون وسجق".

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مصر 365

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