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حبس عاطلين لتكوينهما تشكيلاً عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه فى أكتوبر

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حبس عاطلين لتكوينهما تشكيلاً عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه فى أكتوبر حبس عاطلين لتكوينهما تشكيلاً عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه فى أكتوبر
قررت نيابة أكتوبر حبس عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه، باستخدام الأسلحة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا يفيد بضبط كل من "حياق.م" عاطل ومقيم بدائرة القسم والسابق اتهامه فى 8 قضايا آخرها جنح مركز ساحل سليم "سرقة"، و"محمد.ع" سائق توك توك ومقيم بذات العنوان خلال أحد الأكمنة المعدة لهما بدائرة القسم حال استقلالهما دراجة بخارية "توك توك" قيادة الثانى، وبحوزة الأول "مطواة" وبحوزة الثانى "فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم – طلقة من ذات العيار"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 13 سرقة المواطنين بالإكراه، وأرشد المتهمان عن أماكن ارتكابهما لتلك الحوادث وأماكن إخفائهما للمسروقات، حيث أمكن ضبطها وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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مصر 365