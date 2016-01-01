بالصور.. سوق البساتين بالخارجة مقلب قمامة نهارا ووكر لتعاطى المخدرات ليلا

رصدت عدسة اليوم السابع مظاهر الإهمال الجسيم، الذى طال سوق البساتين بالخارجة، والذى يقع فى قلب أهم أحياء المدينة، بعد أن تم نقل الباعة الجائلين منه إلى سوق المروة الجديد، ليتحول سوق البساتين إلى مقلب للقمامة والمخلفات وملجأ للقطط والحشرات طوال النهار، كما تحول السوق إلى مأوى للمنحرفين من مدمنى المخدرات الذين يلجأون إلى المحلات المفتوحة فى السوق ويتعاطون المخدرات دون رقيب أو متابع.

وناشد أصحاب المحلات المحيطة بالسوق اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، بسرعة إصدار توجيهاته لحل هذه المشكلة ووضع أسوار حول السوق وتعيين حارس له لمنع تلك المخالفات، حيث يقوم عدد من السكان بإلقاء المخلفات، بالإضافة إلى بواقى الفاكهة والخضراوات الفاسدة، والتى يلقيها الباعة الجائلون فى أرضية السوق، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة والحشرات كالذباب والبعوض والزواحف، نتيجة تراكم تلك المخلفات.



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