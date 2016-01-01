أخبار عاجلة

ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. سوق البساتين بالخارجة مقلب قمامة نهارا ووكر لتعاطى المخدرات ليلا

Google+ Print
رصدت عدسة اليوم السابع مظاهر الإهمال الجسيم، الذى طال سوق البساتين بالخارجة، والذى يقع فى قلب أهم أحياء المدينة، بعد أن تم نقل الباعة الجائلين منه إلى سوق المروة الجديد، ليتحول سوق البساتين إلى مقلب للقمامة والمخلفات وملجأ للقطط والحشرات طوال النهار، كما تحول السوق إلى مأوى للمنحرفين من مدمنى المخدرات الذين يلجأون إلى المحلات المفتوحة فى السوق ويتعاطون المخدرات دون رقيب أو متابع.

وناشد أصحاب المحلات المحيطة بالسوق اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، بسرعة إصدار توجيهاته لحل هذه المشكلة ووضع أسوار حول السوق وتعيين حارس له لمنع تلك المخالفات، حيث يقوم عدد من السكان بإلقاء المخلفات، بالإضافة إلى بواقى الفاكهة والخضراوات الفاسدة، والتى يلقيها الباعة الجائلون فى أرضية السوق، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة والحشرات كالذباب والبعوض والزواحف، نتيجة تراكم تلك المخلفات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365