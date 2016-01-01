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نائبة حزب المحافظين بجنوب سيناء تشن حملات مكثفة على المستشفيات

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نائبة حزب المحافظين بجنوب سيناء تشن حملات مكثفة على المستشفيات نائبة حزب المحافظين بجنوب سيناء تشن حملات مكثفة على المستشفيات
شنت النائبة سارة صالح عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين بجنوب سيناء، عدة حملات مكثفة على مستشفيات جنوب سيناء، بسبب الحالة المتردية التى عليها بعض مستشفيات المحافظة.

وكانت البداية من مستشفى دهب العام، بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين بوجود إهمال وتقصير وعجز فى الأجهزة الطبية، وعدم قيام الأطباء بواجبهم على أكمل وجه، وأنها ستواصل حملاتها على باقى المستشفيات حتى ينصلح حال المستشفيات وتقدم خدمة طبية جيدة لأهالى جنوب سيناء.

وقالت سارة صالح لـ"اليوم السابع"، أنها ستتقدم بأول طلب إحاطة فى مجلس النواب لوزير الصحة عن مهازل الصحة بجنوب سيناء وحال المستشفيات والإهمال الجسيم فى بعض مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية، والعجز فى بعض التخصصات النادرة.

وعن مدى تعاونها مع محافظ جنوب سيناء، قالت إننى سألتزم الصمت فى هذا الموضوع واكتفى ببيان حزب المحافظين، وسأنتظر إلى ما سيقدمه المحافظ من أوراق تفيد أننى تقدمت له بمطالب شخصية من عدمه، وأنا ملتزمة بتنفيذ تعليمات الحزب وسأنتظر إلى صدور بيان آخر، وبعدها سأقرر كيفية التعامل، ولكنى أتمنى التعاون مع كافة الأجهزة الرقابية بالمحافظة من أجل خدمة المواطنين.
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مصر 365