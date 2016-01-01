بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا معدية الموت بسنديون إلى 13 شخص

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن عدد ضحايا معدية سنديون التابعة لمركز فوه ارتفع إلى 13 ضحية .

وأضاف السيد نصر، أنه يتابع الحادث لحظة بلحظة ، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة مازالت تبحث عن جثث أخرى، وأن الجثث التى تم استخراجها لـ "أنور محمد خليل الصياد 38سنة" صاحب المركب من سنديون وشقيقتان إسراء السيد جميعى 15سنة وأيه 9 سنوات وأميمة أحمد عبد الخالق ووالدتهما 41 سنة ومحمود مصطفى جميعى 24سنة وأحمد محمد الرفاعى 20سنة وحسن محمد حسن جمعه 35سنة ومختار سامي ضيف الله ومحمد بدران الإبيارى وفهمى السمان وسعاد ماهر الصاوى وعطية حشيش وإيمان مصطفى جميعى، حيث تم انقاذ هبة السيد خير الله من محافظة البحيرة 18سنة ومحمد حماد 21سنة .

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