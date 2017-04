ابتعد عن الأقراص الدوائية.. أطعمة تغنيك عن حبوب الفيتامينات والمعادن

يحتاج الفرد دائمًا أن يحافظ على كمية الفيتامينات والمعادن فى جسمه ويحاول الباحثون تقديم كل أنواع الفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان فى أقراص يتم ابتلاعها سريعًا لتوفير ما يحتاج إليه الجسم، ومع عودة العالم الآن إلى كل ما هو طبيعى يقدم الموقع الأمريكى "health" الأطعمة التى تغنيك عن أقراص الفيتامينات والمعادن، وهى: فيتامين (أ)

>من الفيتامينات التى يحتاجها الفرد لشبكية العين والقرنية وأغشية العين، ويتوفر فى البطاطا، ولحوم البقر، والكبد، والسبانخ، والسمك، والحليب، والبيض والجزر. فيتامين B6 وB12

>يساعد على استقرار نسبة السكر فى الدم وعمل الأجسام المضادة التى تحارب الأمراض، ومتوفر فى السمك، والحمص، والفول، وB12 مهم لصحة وظيفة الجهاز العصبى وتشكيل خلايا الدم الحمراء ويعد الواقى الأول من فقر الدم ويمكن الحصول عليه من السلمون، والمحار والتونة. فيتامين (C)

>فيتامين C مضاد للأكسدة المهمة وهى عنصر ضرورى فى العديد من العمليات الجسدية الرئيسية مثل استقلاب البروتين وتركيب الناقلات العصبية، ويعتبر الفلفل الأحمر الحلو من الخضراوات التى تحتوى على فيتامين C وكذلك البرتقال، الكيوى، البروكلى والكرنب. فيتامين D

>يولد هذا الفيتامين من تلقاء نفسه عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، يساعد على تحفيز امتصاص الكالسيوم ونمو العظام، وهو مهم لنمو الخلايا والحد من الالتهابات، وهو متوفر فى الأسماك الدهنية، والحليب، والزبادى. فيتامين E

>هو أحد مضادات الأكسدة القوية التى تحمى الخلايا من الجزيئات الضارة وهى مهمة للمناعة ووظيفة الأوعية الدموية، ويمكن الحصول عليه من زيت جنين القمح وبذور عباد الشمس واللوز. الحديد..

>يستخدم هذا المعدن لنقل الأكسجين ونمو الخلايا، وهو مهم للتخلص من الأنيميا ومتوفر فى الأسماك، الدواجن، العدس، الفاصوليا والكبد.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365