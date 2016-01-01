وزير الخارجية الجزائرى يشيد بعلاقات بلاده مع السعودية

أعرب وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الجزائرى رمطان لعمامرة، عن يقينه من أن عام 2016 ستكون سنة حافلة بالانجازات والتقدم على درب الشراكة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد وزير الخارجية فى هذا السياق، أن زيارة نظيره السعودى للجزائر أعطت دفعة جديدة للعلاقات، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يغطى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وشدد لعمامرة فى تصريحات أدلى بها مساء أمس الخميس على هامش لقائه مع نظيره السعودى عادل بن أحمد الجبير على أهمية أن تكون هناك شراكة متعددة الجوانب ومفيدة للطرفين الجزائرى والسعودى والتى تغطى احتياجات البلدين وترقى إلى مستوى ونوعية العلاقة السياسية والثقة الموجودة بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .
وأكد وزير الخارجية فى هذا السياق، أن زيارة نظيره السعودى للجزائر أعطت دفعة جديدة للعلاقات، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يغطى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
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