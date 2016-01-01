وزير الخارجية الجزائرى يشيد بعلاقات بلاده مع السعودية

أعرب وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الجزائرى رمطان لعمامرة، عن يقينه من أن عام 2016 ستكون سنة حافلة بالانجازات والتقدم على درب الشراكة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية

وشدد لعمامرة فى تصريحات أدلى بها مساء أمس الخميس على هامش لقائه مع نظيره السعودى عادل بن أحمد الجبير على أهمية أن تكون هناك شراكة متعددة الجوانب ومفيدة للطرفين الجزائرى والسعودى والتى تغطى احتياجات البلدين وترقى إلى مستوى ونوعية العلاقة السياسية والثقة الموجودة بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

وأكد وزير الخارجية فى هذا السياق، أن زيارة نظيره السعودى للجزائر أعطت دفعة جديدة للعلاقات، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يغطى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

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