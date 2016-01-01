بالفيديو - غواصات فياريال تغرق خفافيش فالنسيا وتتقدم للمركز الرابع

(إفي): حقق فياريال فوزا صعبا يوم الخميس على ضيفه فالنسيا بهدف دون رد في ختام مباريات الجولة الـ17 لدوري كرة القدم الإسباني "الليجا" في المباراة التي شهدها ملعب "المادريجال".

وبعد شوط أول سلبي لعبا ونتيجة بين الطرفين، وضع القائد برونو سوريانو "الغواصات الصفراء" في المقدمة في الدقيقة 64.

وجاء الهدف من ركلة حرة أمام منطقة جزاء فالنسيا نفذها سوريانو ببراعة لتسكن أعلى الزاوية اليمنى لشباك الحارس خاومي دومينيك.

وبهذه النتيجة يقتنص فياريال المركز الرابع من سلتا فيجو، الذي خسر يوم الأربعاء في عقر داره أمام أثليتك بلباو بهدف نظيف، بعدما رفع رصيده للنقطة 33 ويصبح على بعد ثلاث نقاط فقط من ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

في المقابل، واصل فالنسيا سلسلة نتائجه السلبية منذ قدوم الإنجليزي جاري نيفيل على مقعد المدير الفني بعدما فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، بتعادله أمام إيبار وخيتافي قبل خسارة الخميس.

وتجمد رصيد "الخفافيش" عند النقطة 22 ليهبط للمركز العاشر.