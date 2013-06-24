«الفيوم» تشيع قتيل اشتباكات تنظيم الإخوان و«الحواتم»

كتب : ميشيل عبدالله منذ 20 دقيقة

شيع أمس المئات من أهالى الفيوم جنازة الشاب محمد سعيد شلقامى، 30 سنة، والذى قتل خلال الاشتباكات التى وقعت بين شباب الإخوان وأهالى حى الحواتم الأحد الماضى. وأدى الأهالى صلاة الجنازة على القتيل، والذى كان يعمل موظفاً فى إدارة السياحة بديوان محافظة الفيوم، ظهر أمس من مسجد دار الرماد الشرقى. يذكر أن جماعة الإخوان، كانت نظمت مسيرة الأحد الماضى، لتأييد الرئيس محمد مرسى، انطلقت من مسجد الشبان المسلمين، وجابت شارع أحمد شوقى، حتى ميدان السواقى، واعتدوا بالضرب على اثنين من أعضاء حركة «تمرد»، وحطموا مقاعد وتاندة خاصة بالحملة، ثم توجهوا إلى ميدان الحواتم الشعبى، ووقعت مشادة بين سيدة والمتظاهرين ما دفع أحدهم للتعدى عليها وتدخل أهالى الحى، وتبادلوا إطلاق النيران مع الإخوان، ما أدى لإصابة 50 شخصاً، ولفظ القتيل أنفاسه الأخيرة أمس الأول، بعد عملية جراحية لاستئصال الطحال. إلى ذلك، تبادل حزب الحرية والعدالة والقوى المدنية الاتهامات حول المسئولية عن الاشتباكات، واتهم حزب الحرية والعدالة بالفيوم فى بيان أصدره أمس، حملة «تمرد» وجبهة الإنقاذ الوطنى وأحد نواب مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل، بالتسبب فى وفاة «شلقامى» خلال مشاركته فى مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، مساء الأحد الماضى. وقال البيان إن تحالف المصالح وحّد بين رموز الفساد من أذناب النظام السابق ومراهقى الديمقراطية وأدعيائها من ميليشيات «تمرد» وما سماه بـ«بلطجية» جبهة الإنقاذ الذين لم يتحملوا نتيجة فشلهم فى الانتخابات، وأضاف البيان أن «شلقامى» هو أول شهيد من أجل الحفاظ على الشرعية فى محافظة الفيوم. وتقدم الحزب بالعزاء لأهالى الشهيد محمد سعيد سيد شلقامى، وحمّل السلطات الأمنية مسئولية التباطؤ فى القبض على مرتكبى هذا الحادث، وتقديمهم للعدالة حتى الآن. كان الحزب أصدر بياناً آخر أمس الأول، اتهم فيه عدداً من النشطاء المعارضين المعروفين بالفيوم، بأنهم من تسببوا فى مقتل هذا الشاب فى الاشتباكات. بدورها، نعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالفيوم، قتيل الاشتباكات، وقال محمد زهران، منسق الجبهة، إن الجميع يعلم أن الاشتباكات كانت بين الإخوان وأهالى الحواتم ولا علاقة للقوى السياسية بها.