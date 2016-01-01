أخبار عاجلة

ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' إذا لم يفز أرسنال بالدوري هذا الموسم سينتظر 10 سنوات أخرى '

Google+ Print
' إذا لم يفز أرسنال بالدوري هذا الموسم سينتظر 10 سنوات أخرى ' ' إذا لم يفز أرسنال بالدوري هذا الموسم سينتظر 10 سنوات أخرى '

يؤمن جيمي كاراجير قائد ليفربول السابق والحلل الحالي بشبكة "سكاي سبورتس" أن أرسنال يمتلك فرصة ذهبية للفوز بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 19 جولة بالتساوي مع ليستر سيتي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة المدفعجية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تصريحات كاراجير"إذا لم يتوج أرسنال بالدوري الموسم الجاري فسوف ينتظر 10 سنوات أخرى كي تتاح له تلك الفرصة".

وأوضح"تشيلسي لن يقبل بالوضع الجاري وسوف ينفق كثيرا في الصيف لضم لاعبين جدد لإعادة بناء الفريق بالإضافة للتعاقد مع مدرب جديد".

وأضاف"مانشستر سيتي كذلك سيقوم بالإنفاق كثيرا خلال الصيف المقبل".

وأكمل"مانشستر يونايتد أيضا سيحاول تقييم مدى قوة فريقه الحالية وما هي التدعيمات التي

يحتاجها".

وأتم"لذلك أرسنال أمامه فرصة كبرى للفوز باللقب خلال الموسم الجاري، حتى لو كان عليهم الإنفاق في يناير لضم لاعبين جدد، لكن هذه فرصة عليهم عدم تركها تمر منهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع