' إذا لم يفز أرسنال بالدوري هذا الموسم سينتظر 10 سنوات أخرى '

يؤمن جيمي كاراجير قائد ليفربول السابق والحلل الحالي بشبكة "سكاي سبورتس" أن أرسنال يمتلك فرصة ذهبية للفوز بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 19 جولة بالتساوي مع ليستر سيتي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة المدفعجية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تصريحات كاراجير"إذا لم يتوج أرسنال بالدوري الموسم الجاري فسوف ينتظر 10 سنوات أخرى كي تتاح له تلك الفرصة".

وأوضح"تشيلسي لن يقبل بالوضع الجاري وسوف ينفق كثيرا في الصيف لضم لاعبين جدد لإعادة بناء الفريق بالإضافة للتعاقد مع مدرب جديد".

وأضاف"مانشستر سيتي كذلك سيقوم بالإنفاق كثيرا خلال الصيف المقبل".

وأكمل"مانشستر يونايتد أيضا سيحاول تقييم مدى قوة فريقه الحالية وما هي التدعيمات التي

يحتاجها".

وأتم"لذلك أرسنال أمامه فرصة كبرى للفوز باللقب خلال الموسم الجاري، حتى لو كان عليهم الإنفاق في يناير لضم لاعبين جدد، لكن هذه فرصة عليهم عدم تركها تمر منهم".