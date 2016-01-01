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معلمو الوادى الجديد يشتكون تأخر رواتبهم وصرف البدلات بالمخالفة

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ناشد معلمو المرحلة الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، بإصدار توجيهاته لقطاع التعليم بالمحافظة بسرعة حل مشكلة تأخر رواتبهم، نظرًا لعدم وجود التوقيع الأول على استمارات الصرف حتى الأول، حيث أكدت الإدارة التعليمية، أن هناك خللاً فى طريقة إدخال التوقيع الأول على الأجهزة، مما تسبب فى رفض برنامج إدخال المرتبات بالحاسب الآلى للتوقيع، ولم يتم حل المشكلة حتى الآن.

وفى سياق متصل تضرر المعلمون بالمحافظة من وجود مخالفة مالية وإدارية بقطاع التربية والتعليم فى مخالفة الكتاب الدورى رقم 55 لسنة 2015، الذى يلزم جميع الهيئات بالدولة بصرف الحوافز والمكافآت والبدلات على أساسى 30/6/2015 وورود فاكس من وزارة التربية والتعليم، والذى يؤكد صرف بدل المعلم وبدل الاعتماد الخاص بالمعلمين للعام المالى 2015/2016 على أساسى 30/6/2015م، حيث تضرر المعلمون من عدم بدل المعلم وبدل الاعتماد وبدل الأداء على أساسى 30/6/2014، مما يعد إهداراً لحقوق جميع معلمى الوادى الجديد مالياً، حيث ناشد المعلمون محافظ الإقليم بالتدخل لوقف هذا الإهدار والخسائر التى يتعرض لها المعلمون نتيجة هذا الصرف الخاطئ.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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