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الأحد.. مركز النيل للإعلام بدمياط ينظم ندوة لإحياء الصناعات الحرفية

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الأحد.. مركز النيل للإعلام بدمياط ينظم ندوة لإحياء الصناعات الحرفية الأحد.. مركز النيل للإعلام بدمياط ينظم ندوة لإحياء الصناعات الحرفية
ينظم مركز النيل للإعلام بدمياط برئاسة عزة الهراوى، بالتعاون مع مكتبة العامة، وتحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، الندوة الموسعة "إحياء الصناعات الحرفية واليدوية"، ضمن محور التنمية المستدامة خلال شهر يناير 2016 بهدف الترويج لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك يوم الأحد الموافق ٣ يناير الجارى بمكتبة مصر العامة، بمشاركة طلبة وخريجى المدارس الثانوية الفنية والأسر المنتجة وشباب الخريجين والمهتمين والمشتغلين بالصناعات اليدوية من مؤسسات المجتمع المدنى.

ويحاضر بالندوة الدكتورة غادة الصياد وكيل كلية الفنون التطبيقية للدراسات العليا والأبحاث، ويقام على هامش الندوة معرض لنماذج الصناعات اليدوية، كما يرحب المركز بحضور جميع المهتمين والمشتغلين بالصناعات اليدوية والحرفية للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم.

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مصر 365

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