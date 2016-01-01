أمين عام المحامين بالغربية:ننتظر استبعاد رئيس الدائرة الرابعة بجنايات طنطا

قال عبد الحليم أحمد عبد ربه الأمين العام لنقابة المحامين فى محافظة الغربية، أن النقابة العامة للمحامين تنظر صدور قرار من وزير العدل باستبعاد المستشار سعيد صبرى رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا، لسوء معاملته للمحامين - حسب قوله- وإصداره أحكامًا مشددة وتغريمه محاميًا 20 ألف جنيه مؤخرًا فى إحدى الجلسات.

وأضاف "عبد ربه"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحامين أعلنوا عدم حضور الجلسات التى تباشرها تلك الدائرة لحين استبعاده، موضحًا أن رئيس المحكمة المذكور رفع أتعاب المحامين إلى 20 ألف جنيه بعد أن كانت 500 جنيه، لكى يحضر المحامون الجلسات، إلا أن المحامين أصروا على عدم حضور الجلسات.

وطالب"عبد ربه" وزير العدل باستبعاد المستشار سعيد صبرى من الدائرة للحفاظ على مصالح المواطنين والعلاقة الوطيدة بين المحامين ورجال القضاء.