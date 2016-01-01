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3ملايين جنيه لبناء 3مخابز بطور سيناء..وافتتاح جمعيات لتوصيل السلع للمواطنين

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3ملايين جنيه لبناء 3مخابز بطور سيناء..وافتتاح جمعيات لتوصيل السلع للمواطنين 3ملايين جنيه لبناء 3مخابز بطور سيناء..وافتتاح جمعيات لتوصيل السلع للمواطنين
أكد علاء خريبة وكيل وزارة بجنوب سيناء، لـ"اليوم السابع"، أن محافظ جنوب سيناء بذل مجهودًا كبيرًا مع وزارة التعاون الدولى من أجل اعتماد 3 ملايين جنيه لبناء 3 مخابز استراتيجية بمدينة طور سيناء، وبالفعل تم اعتماد المبلغ المطلوب، وسيتم البدء فى التنفيذ مع بداية العام الجديد، وذلك لمواكبة التوسعات العمرانية بطور سيناء.

وقال خريبة، إنه سيتم افتتاح وتشغيل جمعيات فئوية فى جميع المصالح الخدمية لصرف السلع اا ساسية واللحوم واأوسماك والدواجن بأسعار مخفضة لوصول الخدمة للموظفين فى أماكن عملهم، من أجل الحفاظ على العمل ووصول الدعم لمستحقيه بأسلوب بسيط وراقى.

وتابع، جارى تشغيل 4 بدال تموينى (تاجر تموينى)؛ 3 بمدينة الطور، وآخر برأس سدر، لصرف المواد التموينية ونقاط الخبز للتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم دون معاناة.

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مصر 365

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