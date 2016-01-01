انطلاق الحملة الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة للمناطق المتضررة في طاجيكستان

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- انطلقت أمس الحملة الثانية من دفعة المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من العاصمة الطاجيكية دوشنبه إلى المناطق المتأثرة جرّاء الزلازل والفيضانات التي اجتاحت أجزاءً من البلاد.

وحوت الحملة التي انطلقت تحت إشراف معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، من العاصمة دونشبه إلى مدينتي بدخشان ورشد المتضررتين 610 سلال غذائية، و70 طناً من الفحم، و400 مدفأة، و1950 بطانية تحملها 16 شاحنة بمتابعة فريق مختص من المركز.