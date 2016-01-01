أمير الباحة ينوه بإنجازات المجلس البلدي

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريراً شاملاً لأعمال المجلس البلدي لمدينة الباحة في دورته الثانية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالإمارة مساء الاربعاء، رئيس المجلس البلدي بالباحة د. صالح بن عباس الغامدي وأعضاء المجلس السابق بمناسبة انتهاء فترة عملهم كأعضاء للمجلس.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرحٍ من الغامدي عما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال وابرز الانشطة التي قام بها المجلس خلال فترته الماضية.

ونوه سمو أمير الباحة بما اشتمل عليه التقرير من مناشط وانجازات، معرباً عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس على جهودهم المباركة إبان فترة عملهم، وإسهامهم في طرح عدد من الحلول المناسبة لتحقيق خدمات بلدية مميزة وذلك وفق ما يتطلع إليه المواطن وفي ظل ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام من قبل حكومتنا الرشيدة - أيدها الله -.

من جانبه أعرب رئيس المجلس البلدي باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الباحة على الحفاوة وحسن الاستقبال، مثمناً دعم سموه لتطور المنطقة وتذليل كل ما يعترض مهام وأعمال الأمانة والبلديات والمجالس البلدية بالمنطقة للعمل على تحسين كافة الخدمات.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو أمير الباحة احمد بن صالح السياري.

من جهة اخرى استقبل أمير منطقة الباحة في مكتب سموه بالإمارة مدير شركة الاتصالات السعودية بالباحة عبدالله بن علي المرطان الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرا لشركة الاتصالات السعودية بمنطقة الباحة.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالمرطان وهنأه على تعيينه متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد.

بعد ذلك ناقش سموه خلال الاستقبال كل السبل الممكنة لتطوير أداء الخدمة وتحسين كافة خدمات الاتصالات بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، الى جانب معالجة ضعف شبكات الانترنت والاتصالات والعمل على وضع الحلول للرقي بالخدمات التى تقدمها الشركة للمستفيدين.

واعرب المرطان عن بالغ شكره لسمو امير منطقة الباحة على استقباله والاستماع الى توجيهاته السديدة الرامية الى خدمة المنطقة واهلها، مؤكدا بأنه تم تشكيل لجنة للوقوف على تحسين الخدمات وفق طبيعة المنطقة الجغرافية.