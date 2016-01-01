فتح باب القبول في «التجسير» لطلاب التمريض بجامعة طيبة

المدينة المنورة - سالم الأحمدي

أعلنت جامعة طيبة عن فتح باب التسجيل في البرنامج التكميلي (التجسير) للحصول على درجة البكالوريوس في التمريض للبنين والبنات من خريجي الكليات والمعاهد الصحية الحكومية؛ اعتباراً من الأحد المقبل وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 25/4/1437.وأوضح عميد كلية التمريض بجامعة طيبة د. عمر النزهة، أن الدراسة سوف تبدأ في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1437/ 1438 وفق شروط محددة .