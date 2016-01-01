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وزير الشؤون الإسلامية يرأس اجتماعاً للأكاديمية الإلكترونية لتحفيظ القرآن

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وزير الشؤون الإسلامية يرأس اجتماعاً للأكاديمية الإلكترونية لتحفيظ القرآن وزير الشؤون الإسلامية يرأس اجتماعاً للأكاديمية الإلكترونية لتحفيظ القرآن

    رأس وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأكاديمية الإسلامية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة أمس الاجتماع الذي عقده المجلس بحضور أعضائه.

وفي بداية الاجتماع ألقى الشيخ صالح آل الشيخ كلمة رحب فيها بأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية شاكراً لهم الجهد الذي بذلوه، ويبذلونه في خدمة كتاب الله والعناية بتعليمه، معرباً عن أمله أن يثمر هذا الاجتماع عن توصيات تخدم وتطور رسالة الجمعية في العناية بالقرآن الكريم وتعليم تلاوته وحفظه، وتدريس علومه عبر وسائل التقنية الحديثة.

بعد ذلك استمع الجميع إلى شرح موجز عن فكرة الجمعية، ورسالتها، وأهدافها، ثم جرى استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

يذكر أن فكرة الجمعية تقوم على بناء أكبر مقرأة إلكترونية على الإنترنت حول العالم بحيث يتاح للطلاب بمختلف الأعمار ذكوراً وإناثاً القراءة طيلة 24 ساعة في اليوم مع مراعاة فوارق التوقيت في العالم، يسير فيها الطالب على منهج محدد من بداية دخوله حتى يختم القرآن كاملاً.

وتتمحور رؤيتها في الريادة الإلكترونية في خدمة كتاب الله تلاوة وتحفيظاً، أما رسالتهما فتتضمن تقديم خدماتها بجودة عالية ومستوى أداء راقٍ لخدمة كتاب الله تعالى باستخدام التقنية الحديثة لنوصله إلى العالم بهدف بناء أجيال قرآنية صالحة ليكونوا لبنة خيرية في مجتمعاتهم.

وتبرز أهداف الجمعية في نشر كتاب الله وتحفيظه وتلاوته وتجويده حسب القواعد والقراءات المتواترة، وتخريج حافظين وحافظات لكتاب الله تعالى بمستوى متميز وكفاءة عالية، وتوظيف التقنية الحديثة واتخاذ طرق إبداعية في خدمة كتاب الله تعالى، وإتاحة الفرصة وتيسيرها للراغبين في حفظ كتاب الله تعالى وإتقانه مهما كانت أعمارهم، وربط المسلمين بكتاب الله تعالى علماً وعملاً ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للمجتمع.

وتسعى الجمعية الأكاديمية الإسلامية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم لنشر كلام الله باستخدام التقنية الحديثة، التي تمكنها من خدمة من يريد تعلم القرآن الكريم وتعليمه في أي مكان في العالم، وإعانتهم على إيجاد حلقات قرآنية تمكنهم من التفاعل معها عبر نظام إلكتروني متطور يتيح لمنسوبيها طرق التواصل بجميع أنواعها.

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