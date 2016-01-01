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البريد يوثق قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بطابع تذكاري

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البريد يوثق قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بطابع تذكاري البريد يوثق قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بطابع تذكاري

    أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً تذكارياً للقمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي استضافتها العاصمة الرياض في شهر نوفمبر الماضي.

وجاء هذا الإصدار التوثيقي تحت شعار "الرياض تدعم مسيرة التعاون بين شعوب ودول العالم" من فئة ريالين في إطار حرص مؤسسة البريد على تخليد المناسبات والفعاليات التي تشهدها المملكة سواء كانت المحلية أو الدولية.

واعتمدت فكرة التصميم للطابع على تأكيد الدور السعودي في توثيق العلاقات بين دول العالم والدول العربية حيث وضع شعار المملكة في أعلى الطابع من الزاوية اليمني، فيما تصدر تاريخ إصدار الطابع (1437 ه - 2015م) أعلى الزاوية اليسار، وشعار القمة في الوسط.

وتهدف مؤسسة البريد من إصدار الطوابع التذكارية إلى رصد وتوثيق الأحداث والإنجازات في المملكة إضافة إلى المناسبات الوطنية، انطلاقا من أن الطابع يعد وسيلة من وسائل الاتصال واسعة الانتشار بين شعوب العالم، كما يعد وثيقة تاريخية للباحثين والمؤرخين على مدار العصور.

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