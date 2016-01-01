محمد بن ناصر: الميزانية ترسم مستقبل الخير والنماء رغم التغيرات الاقتصادية العالمية

وصف صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان ميزانية العام المالي 1437/ 1438ه، بأنها "ميزانية الخير والبركة"، مشيداً بما تضمنته من مؤشرات تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وقال سموه إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين على الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية في هذه الظروف التي تشهد تقلبات اقتصادية عالمية، وظروفاً غير عادية تواجهها أسواق النفط، يعطي دلالة واضحة على عمق رؤيته -حفظه الله- في البرامج الإصلاحية الاقتصادية، التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية.

ولفت إلى أن من أبرز ملامح القوة لميزانية هذا العام يتمثل في الحزم الذي ينتهجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمواصلة البرامج والمشروعات التنموية في كافة المجالات، وتعزيز المكتسبات، على الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية الخارجية، وانعكاساتها على دول العالم، كما أنها تؤكد اهتمام خادم الحرمين بتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين، والعمل على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، ووضع الخطط والبرامج التي تضمن تذليل جميع المعوقات بما يضمن نجاح سير العمل.

واضاف سموه بأن بيانات الميزانية أظهرت ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وهذا مؤشر قوي على أن اقتصاد المملكة بدأ من تخفيف اعتماده على النفط مصدراً أساسياً للإيرادات.

وبين امير جازان أنه من المؤكد أن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، جاء معززاً للمسيرة التنموية في البلاد، ومشرفاً على تنفيذ السياسات الإصلاحية الاقتصادية والتطويرية، فالمجلس له دور أساسي في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين للتطوير والتنمية وتحسين بيئة العمل، وتوفير كل سبل النجاح للمساهمة في التنمية والتطوير في هذا الوطن الغالي.

وأشار إلى أن المضامين التي تضمنتها الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمسؤولين بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، تأتي تأكيداً على المضي في وضع البرامج والمبادرات التي ترتقي بسوق العمل.

وسأل سموه -الله تعالى- أن يحفظ لهذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

من جهة اخرى رعى أمير منطقة جازان رئيس مجلس إدارة جائزة جازان للتفوق والإبداع مساء الاربعاء، حفل تسليم جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها العاشرة، وذلك بفندق راديسون بلو في مدينة جازان.

وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أمين عام الجائزة د. حسن بن حجاب الحازمي كلمة أشاد فيها برعاية سمو أمير منطقة جازان لحفل الجائزة في عامها الحالي، موضحاً أن الجائزة تأتي في دورتها الحالية وهي تحمل اسمها الجديد بعد أن أعلن سمو أمير منطقة جازان عن تغير مسماها في الحفل الختامي للدورة التاسعة من "جائزة الأمير محمد بن ناصر للتفوق والابداع" إلى "جائزة جازان للتفوق والإبداع"، منوها بدعم سمو أمير منطقة جازان ورعايته ومتابعته الحثيثة للجائزة.

وأشار الحازمي إلى أن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ "39" فائزاً وفائزة في فروع الجائزة التي تضم حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والأداء المميز والتفوق الدراسي والإبداع الأدبي والفني والشخصية الثقافية والعلمية والبحث العلمي وفرع الابتكارات وريادة الأعمال وفرع حماية البيئة، مؤكداً أن الجائزة تعد دافعاً ومحفزا لحفظة كتاب الله وسنة نبيه الكريم والمتفوقين دراسياً ومهنياً والباحثين علمياً وأكاديمياً والمتميزين في الأداء الوظيفي والإعلامي والمبدعين أدبياً وفنياً مع تتويج الشخصية الثقافية المتفوقة على مستوى المنطقة.

بعدها ألقى الأديب إبراهيم بن عبدالله مفتاح كلمة المكرمين، أكد فيها أن هذه الجائزة تأتي في إطار مفهوم التنمية المستدامة الذي يسعى سمو أمير المنطقة لتطبيقه، عاداً الجائزة واحدة من عوامل النجاح والإنجاز التنموي ودعم المتفوقين وتحفيز أقرانهم من أفراد المجتمع.

وأفاد أن القيمة الحضارية والأدبية والثقافية والعلمية للجائزة ودورها الريادي شمولها للعديد من المجالات الحيوية، مثمنا تميز الجائزة في العديد من الفروع ومنها حفظ كتاب الله الكريم والسنة النبوية وحماية البيئة وغيرها من فروع الجائزة.

وفي ختام الحفل كرم الأمير محمد بن ناصر الفائزين والفائزات بالجائزة ورؤساء الجائزة في دورتها السابقة والداعمين لها، مقدماً سموه التهنئة للفائزين بالجائزة في عامها الحالي، راجياً لهم مزيدًا من التفوق والإبداع في حياتهم العلمية والعملية لكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.