أخبار عاجلة

بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الدفاع الفرنسى: الحرب على داعش بدأت تؤتى بثمارها

Google+ Print
وزير الدفاع الفرنسى: الحرب على داعش بدأت تؤتى بثمارها وزير الدفاع الفرنسى: الحرب على داعش بدأت تؤتى بثمارها
قال وزير الدفاع الفرنسى جون إيف لودريان، إن الحرب على تنظيم داعش الإرهابى بدأت تؤتى ثمارها.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها مساء أمس الخميس أمام الجنود الفرنسيين على متن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل دو جول" المتواجدة فى منطقة الخليج حيث جاء لمضى ليلة رأس السنة برفقة طاقم السفينة .

واعتبر لودريان "أن الحرب على داعش تدار من هنا" فى إشارة إلى منطقة تمركز حاملة الطائرات الفرنسية التى يستخدمها الجيش الفرنسى فى عملياته بالشرق الأوسط .

وأضاف أن داعش بات فى موقف دفاعى وهو ما أدى إلى طرده من مدينة الرمادي التى أعلن الجيش العراقى مؤخرا تحريرها بدعم من قوات التحالف ومن ضمنها فرنسا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365