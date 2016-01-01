وزير الدفاع الفرنسى: الحرب على داعش بدأت تؤتى بثمارها

قال وزير الدفاع الفرنسى جون إيف لودريان، إن الحرب على تنظيم داعش الإرهابى بدأت تؤتى ثمارها.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها مساء أمس الخميس أمام الجنود الفرنسيين على متن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل دو جول" المتواجدة فى منطقة الخليج حيث جاء لمضى ليلة رأس السنة برفقة طاقم السفينة .

واعتبر لودريان "أن الحرب على داعش تدار من هنا" فى إشارة إلى منطقة تمركز حاملة الطائرات الفرنسية التى يستخدمها الجيش الفرنسى فى عملياته بالشرق الأوسط .

وأضاف أن داعش بات فى موقف دفاعى وهو ما أدى إلى طرده من مدينة الرمادي التى أعلن الجيش العراقى مؤخرا تحريرها بدعم من قوات التحالف ومن ضمنها فرنسا .