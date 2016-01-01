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تأجيل تجديد حبس عضو الهيئة العليا لحزب الوسط بقضية تحالف دعم الشرعية

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تأجيل تجديد حبس عضو الهيئة العليا لحزب الوسط بقضية تحالف دعم الشرعية تأجيل تجديد حبس عضو الهيئة العليا لحزب الوسط بقضية تحالف دعم الشرعية
قال المحامى أحمد أبو العلا ماضى، إن دائرة الجنايات قررت تأجيل تجديد حبس المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا والمكتب السياسى لحزب الوسط، لتعذر حضوره الجلسة، وذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف الدستور والقانون والتحريض على أعمال عنف، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بتحالف دعم الشرعية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المهندس حسام خلف، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسى لحزب الوسط، بناء على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية اتهاماته بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على أعمال عنف.

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