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بالصور.. الشرطة الألمانية تطلب من سكان ميونيخ الابتعاد عن وسط المدينة

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الجمعة، 01 يناير 2016 - 01:25 ص

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كتب محسن البدوى

أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن الشرطة الألمانية طلبت من سكان ميونيخ الابتعاد عن وسط المدينة، كما طالبتهم بتجنب الأماكن المزدحمة ومحطات القطارات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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