بالصور.. الشرطة الألمانية تطلب من سكان ميونيخ الابتعاد عن وسط المدينة

كتب محسن البدوى

أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن الشرطة الألمانية طلبت من سكان ميونيخ الابتعاد عن وسط المدينة، كما طالبتهم بتجنب الأماكن المزدحمة ومحطات القطارات.

موضوعات متعلقة..

>

- الشرطة الألمانية تخلى محطتى قطار فى ميونيخ وتحذر من هجوم محتمل

>

- الشرطة الألمانية تحذر من هجوم إرهابى محتمل وتخلى محطتى قطار

>