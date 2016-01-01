أخبار عاجلة

بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. جنات تُغنى فى احتفالات شرم الشيخ بحضور السفير المغربى

Google+ Print
بدأت المطربة جنات حفل ليلة رأس بمدينة شرم الشيخ بأغنية "حبيبى على نياتو"، التى تفاعل معها الجمهور ورقص الجميع على أنغامها، عقب الانتهاء من لحظة منتصف الليل، ومرور الساعة الثانية عشر.

بعد الأغنية قالت جنات: عام سعيد عليكم وعلى الأمة العربية وعلى بلدى المغرب وحيت السفير المغربى سعد العليمى، الذى حضر الحفل برفقة زوجته، كما حيت كل السفراء الذين حضروا مع زوجاتهم، وخصت أيضًا الفنانة رانيا يوسف بالتحية التى حضرت الحفل برفقة زوجها.

وغنت بعدها جنات عددًا من أغانيها، منها أغنية "أما براوة" للفنانة نجاة، وبعدها غنت أغنية الفنانة الراحلة وردة "اسمعونى"، وتفاعل الجمهور معها مرددًا كلمات الأغنية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365