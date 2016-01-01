بالصور.. جنات تُغنى فى احتفالات شرم الشيخ بحضور السفير المغربى

بدأت المطربة جنات حفل ليلة رأس بمدينة شرم الشيخ بأغنية "حبيبى على نياتو"، التى تفاعل معها الجمهور ورقص الجميع على أنغامها، عقب الانتهاء من لحظة منتصف الليل، ومرور الساعة الثانية عشر.

بعد الأغنية قالت جنات: عام سعيد عليكم وعلى الأمة العربية وعلى بلدى المغرب وحيت السفير المغربى سعد العليمى، الذى حضر الحفل برفقة زوجته، كما حيت كل السفراء الذين حضروا مع زوجاتهم، وخصت أيضًا الفنانة رانيا يوسف بالتحية التى حضرت الحفل برفقة زوجها.

وغنت بعدها جنات عددًا من أغانيها، منها أغنية "أما براوة" للفنانة نجاة، وبعدها غنت أغنية الفنانة الراحلة وردة "اسمعونى"، وتفاعل الجمهور معها مرددًا كلمات الأغنية.



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