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شوقى السيد: من حق المعين فى البرلمان الانضمام لأى حزب سياسى

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شوقى السيد: من حق المعين فى البرلمان الانضمام لأى حزب سياسى شوقى السيد: من حق المعين فى البرلمان الانضمام لأى حزب سياسى
قال شوقى السيد القفيه القانونى والدستورى، هناك نص فى الدستور يؤكد أن النائب المعين من قبل رئيس الجمهورية له نفس الحقوق والواجبات التى يتمتع بها النائب ، مؤكداً أنه لا فرق بين المعينين والمنتخبين.

وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "المعين من حقه أن ينضم لائتلاف أو حزب سياسى يراه الأفضل له"، موضحاً أن المعينين فى البرلمان يتم اختيارهم وفقاً لشخصياتهم وليس لانتمائهم الحزبى".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، قرار جمهورى رقم 560 لسنة 2015 بتعيين 28 عضواً بمجلس النواب.

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مصر 365

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