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محافظ كفر الشيخ: ارتفاع ضحايا حادث معدية سنديون إلى 12

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محافظ كفر الشيخ: ارتفاع ضحايا حادث معدية سنديون إلى 12 محافظ كفر الشيخ: ارتفاع ضحايا حادث معدية سنديون إلى 12
قال محافظ كفر الشيخ بمصر اليوم الجمعة إن 12 شخصا على الأقل توفوا مساء أمس الخميس عندما غرق قارب صغير يستخدم فى نقل الركاب بين ضفتى فرع لنهر النيل بالمحافظة الواقعة شمال غربى القاهرة.

وأضاف المحافظ السيد نصر لرويترز فى اتصال هاتفى أن فرق البحث انقذت شخصين وحالتهما الصحية "شبه مستقرة".

وتابع أن عمليات البحث والانقاذ لا تزال مستمرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكان القارب ينقل أشخاصا بين قرية سنديون التابعة لمحافظة كفر الشيخ وقرية ديروط التابعة لمحافظة البحيرة على الضفة الأخرى من النهر.

وقال المحافظ إنه لا يعرف حتى الآن إجمالى عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب الغارق.

وأضاف نصر أن القارب ربما غرق بسبب الحمولة الزائدة بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية، وأشار إلى أن القارب صغير ويعمل بمجدافين وكان يسير فى غير المواعيد المصرح فيها بنقل الركاب عبر النهر.

وتعرضت العديد من محافظات أمس الخميس لرياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة خاصة المحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومن بينها كفر الشيخ.

وتتكرر النقل فى مصر بسبب الإهمال والتراخى فى تطبيق معايير السلامة.

وتوفى نحو 40 شخصا فى يوليو الماضى عندما غرق قارب جراء اصطدام صندل نهرى به فى نهر النيل بالقاهرة.

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مصر 365

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