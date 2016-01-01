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ضبط عاطل تخصص فى سرقة بطاريات السيارات وبيعها بروض الفرج

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ضبط عاطل تخصص فى سرقة بطاريات السيارات وبيعها بروض الفرج ضبط عاطل تخصص فى سرقة بطاريات السيارات وبيعها بروض الفرج
تمكنت الإدارة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط "يوسف.م.م" 34 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وذلك لاتهامه بسرقة البطاريات من داخل السيارات بإسلوب "الضغط على الكابوت".

وكشفت التحريات أن المتهم سبق اتهامه، فى 10 قضايا، وضبط بحوزته سلاح نارى، وبمناقشته اعترف بارتكابه 7 جرائم سرقة بطاريات من داخل السيارات، وأرشد عن مكان المسروقات التى تولى بيعها لعميله المدعو "علي.م.أ" 35 سنة صاحب محل بيع بطاريات بشبرا الخيمة أول، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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