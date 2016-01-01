ضبط محامى وعاطلين لإتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالمطرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط "عاصم.ا.م" 34 سنة محامى و "طارق.ع.ح" 34 سنة عاطل و "رمضان.ع.ن" 36 سنة لإتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

كانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من الإيقاع بالمتهمين أثناء تواجدهم بشارع الحرية التابع لدائرة قسم شرطة المطرية، مستقلين دراجة بخارية تحمل أرقام ق س م 651 "ملك وقيادة الثانى، وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر وزنت 6.040 كيلو جرام، ومبلغ مالي قدره 1680 جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 26973 لسنة 2015م جنح المطرية، وتولت النيابة العامة التحقيق.