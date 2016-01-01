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حبس تاجر مخدرات لاتهامه بحيازة 4 طرب حشيش ببولاق الدكرور

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حبس تاجر مخدرات لاتهامه بحيازة 4 طرب حشيش ببولاق الدكرور حبس تاجر مخدرات لاتهامه بحيازة 4 طرب حشيش ببولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 4 طرب من مخدر الحشيش.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات بإشراف العميد حسن عليوة مدير الإدارة، أن المتهم "محمد.ا" يروج المخدرات على عملائه بدائرة قسم بولاق الدكرور محل إقامته.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته 4 طرب حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى 1895 جنيهًا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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مصر 365