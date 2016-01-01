بالصور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بدبى إلى 16 مصاباً

>اندلع حريق ضخم فى فندق فخم قريب من برج خليفة فى دبى مسببا 16 إصابة طفيفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام" مساء أمس الخميس.

وبالرغم من ذلك انطلقت فى دبى مساء الخميس "أكبر عروض للألعاب النارية بالعالم"، وفق البرنامج المخطط له، ولم تتأثر عروض المدينة بحادث الحريق الضخم الذى اندلع بفندق قريب من برج خليفة.

واستمرت عروض الألعاب النارية لمدة 20 دقيقة فى مناطق مختلفة احتفالا بالعام الجديد، امتدت من برج خليفة مرورا بجزر العالم ثم منطقة برج العرب، إلى منطقة دبى مارينا، وهى العروض الاضخم عالميا، وتستعد دبى لتسجيلها بموسوعة جينس للأرقام القياسية.

وذكر المكتب الإعلامى لحكومة دبى إنه تمت السيطرة على الحريق بنسبة 90%، وأفاد شهود عيان بالمنطقة أنه تم إخلاء عدد من الأبراج المجاورة بسبب الحريق.



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