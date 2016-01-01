ناج من حريق دبى تعلق بحبل فى الطابق الـ 48 منتظراً المساعدة

أمضى مصور صحفى نصف ساعة على حافة الطبقة الثامنة والأربعين، رابطا نفسه بحبل، على بعد أمتار من السنة اللهب التى التهمت واجهة أحد فنادق دبى الفخمة قبيل بدء احتفالات رأس السنة.

واندلع حريق هائل فى فندق "العنوان داون تاون" القريب من برج خليفة، بينما كانت الحشود فى محيط البرج الاعلى فى العالم، تترقب عرض الالعاب النارية الذى يستقطب عشرات الآلاف واهتمام وسائل الإعلام.

والتهمت النيران واجهة الفندق الذى يبعد مئات الامتار فقط من البرج، أبرز معالم دبى، ودهمت المصور الذى طلب عدم كشف إسمه، بينما كان ينتظر وصديق له فى قسم خاص بالموظفين، لإلتقاط صور الاحتفالات.

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