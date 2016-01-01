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مرور قنا يسلم أوراق أول حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة تستخلصها عبر الخدمة التليفونية

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مرور قنا يسلم أوراق أول حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة تستخلصها عبر الخدمة التليفونية مرور قنا يسلم أوراق أول حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة تستخلصها عبر الخدمة التليفونية
اعلنت مديرية أمن قنا قيام ضباط وأفراد إدارة مرور قنا، باستخراج شهادة بيانات لرفع الحظر لاول مشترك في خدمه الهاتف لذوي الاحتياجات الخاصة للمواطن محجوب محمود خليفه ومقيم أولاد عمرو والذى طالب عبر الخدمة التليفونيه أن يستخرج شهاده بيانات لرفع الحظر وبالفعل تم انهاء اجراءاته على وجه السرعه وتوجه ضابط العلاقات العامه باداره مرور قنا وضابط من العلاقات العامه بمديرية أمن قنا لتسليمه الاوراق المطلوبه

كانت إدارة المرور بإشراف اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، قامت باستحداث خدمه جديده باداره مرور قنا لذوى الاحتياجات الخاصه تيسيرا لهم فى اطار حرص الوزاره على رفع المعاناه عن كاهل المواطنين عن طريق التليفون من خلال تخصيص خطين تليفون بارقام 01100903919 /01021660053 لاستقبال طلبات التجديد على أن تقوم اداره المرور بإنهاء اجراءات الرخصه وتوجيهها الى منزل المواطن مع ضابط العلاقات العامه بالاداره بدون أى مصاريف إضافيه
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