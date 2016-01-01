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مدير مستشفى الأحرار بالزقازيق: تحويل المستشفى لتعليمى نقلة نوعية

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مدير مستشفى الأحرار بالزقازيق: تحويل المستشفى لتعليمى نقلة نوعية مدير مستشفى الأحرار بالزقازيق: تحويل المستشفى لتعليمى نقلة نوعية
أكد الدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الأحرار بالزقازيق، أن رئيس مجلس الوزراء قرر نقل تبعية مستشفى الأحرار من مديرية الشئون الصحية بالشرقية إلى هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك فى إطار خطة التطوير الشامل للمستشفى لتقديم خدمات أفضل لأبناء المحافظة وإقليم القناة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تضم الكوادر الطبية المؤهلة من حملة الدكتوراه والزمالات المصرية والأجنبية، وكذلك برامج تدريب للأطباء والعمل على رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى.

وأوضح رشاد، أن ضم المستشفى كان مطلبًا ملحًا لأبناء الشرقية، لعدم وجود مستشفى تعليمى بها يخدم 7 محافظات بشرق الدلتا والقناة.

وشكر مدير مستشفى الأحرار كل من ساهم فى تحويل المستشفى إلى مستشفى تعليمى، خاصة مجهودات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية،
>مضيفًا، أنهم فى انتظار البدء فى الإجراءات التنفيذية لتحويل المستشفى.

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