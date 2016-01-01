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تعرف على أعراض فشل البطين الأيمن لعضلة القلب

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تعرف على أعراض فشل البطين الأيمن لعضلة القلب تعرف على أعراض فشل البطين الأيمن لعضلة القلب
ضعف عضلة القلب إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها فشل البطين الأيمن فى القيام بأداء وظائفه ومهامه فى عملية ضح الدم بالجسم ما يتسبب فى تعرض عضلة القلب للإجهاد.

وظيفة البطنين الأيمن لعضلة القلب


>قال الدكتور علاء عمر استشارى جراحة القلب بقصر العينى، إن البطين الأيمن بعضلة القلب هو المسئول عن ضخ الدم المحمل بالأكسجين بالجسم وفى حالة تعرضه للإصابة ببعض الاضطرابات يؤثر ذلك على كفاءة قوة عضلة القلب.

اعرض فشل البطين الأيمن لعضلة القلب


>واستكمل د.علاء: "هناك بعض الأعراض التى تظهر على الشخص المصاب بفشل البطين الأيمن بعضلة القلب وأهمها":

1)تورم القدمين.
>2)استسقاء بالبطن.
>3)انتفاخ الأوردة العنقية.

نصائح ضرورية يجب مراعاتها


>لذلك ينصح د.علاء بضرورة الذهاب للطبيب المختص فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها لتشخيص الحالة الصحية للشخص.

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