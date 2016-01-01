دبي تدخل غينيس بأضخم عرض للألعاب النارية

أبهرت دبي مساء أمس العالم بتنظيم احتفالات أسطورية بحلول رأس السنة الميلادية الجديدة تضمنت استعراضات الألعاب النارية والضوئية، وهي العروض الأضخم عالمياً، حيث تستعد الإمارة لتسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

واستمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والمقيمين والسياح الذين حرصوا على الحضور إلى دبي من كل بقاع العالم بعروض الألعاب النارية لمدة 24 دقيقة والتي بدأت من برج خليفة وامتدت إلى برج العرب ومنطقة جميرا بيتش ريزيدنس. وسلط العرض الرئيسي في منطقة وسط المدينة وبرج خليفة على مواضيع عدة في مقدمتها تحية لإنجازات الإمارات على مر السنين.

وتضمنت الألعاب النارية من برج خليفة عرضاً لثمانية أعمال ساحرة تجسد رؤية دبي المستقبلية. كما شاهد العالم علم دولة الإمارات يلف برج خليفة بالإضاءة مرة، ثم ترفعه الألعاب النارية فوق قمة برج خليفة مرة ثانية، إضافة إلى شاشات رقمية عرضت عبارات تهنئة للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودعوة للاحتفاء بروح التضامن والإخاء.