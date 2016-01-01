رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون البشير وكاسترو بأعيادهما الوطنية

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- برقيتي تهنئة إلى الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان بمناسبة عيد استقلال بلاده وإلى الرئيس راؤول كاسترو رئيس كوبا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة للرئيسين البشير وراؤول كاسترو بمناسبتي عيد الاستقلال والوطني لبلديهما.