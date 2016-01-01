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ضبط سيارة إحدى الشركات توزع لحوم مجهولة المصدر فى القرى الفقيرة بمطروح

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ضبط سيارة إحدى الشركات توزع لحوم مجهولة المصدر فى القرى الفقيرة بمطروح ضبط سيارة إحدى الشركات توزع لحوم مجهولة المصدر فى القرى الفقيرة بمطروح
تمكن ضباط قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، أثناء المرور بمنطقة قرى بنجر السكر، من ضبط سيارة مجهزة ثلاجة، مدون عليها اسم إحدى الشركات، بداخلها 1200 كيلو كبدة مجمدة مجهولة المصدر.

وأكد قائد السيارة أنه يعمل لدى شركة تقوم بتوزيع اللحوم على القرى الفقيرة بالمجان.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط السيارة قياده " أحمد ع ا "- 40 سنة، سائق، مقيم بمحافظة الشرقية- بداخلها كمية من الكبده المجمدة، وزنت حوالي 1200 كيلوجرام مجهولة المصدر ويشتبه في كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بسؤال قائد السيارة، أكد أنه يعمل سائق بإحدى الشركات ومقرها فى القاهرة وأن الشركة تقوم بتوزيع اللحوم المجمدة على القرى الفقيرة دون مقابل.

تم التحفظ علي السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وجارِ انتداب مفتش التغذية لفحص المضبوطات وتحرر عن ذلك اللازم.


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