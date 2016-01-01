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"ثقافة أسوان" تحتفل بأعياد الميلاد المجيد

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"ثقافة أسوان" تحتفل بأعياد الميلاد المجيد "ثقافة أسوان" تحتفل بأعياد الميلاد المجيد
فى إطار الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وبداية العامة الجديد، نظم فرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس نجيب التابع لإقليم جنوب الصعيد وبرئاسة الباحث سعد فاروق برنامج فنى وثقافى احتفالا بهذه المناسبة تحت رعاية الدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بدءا من يوم 1 يناير.

وقال محمد إدريس مهنئا الشعب الأسوانى بالعام الجديد، خاصا العاملين بفرع ثقافة أسوان والمواقع الثقافية التابعة له من أبو سمبل للسباعية، متمنيا لهم الصحة ومزيدا من التقدم والرقى والنجاح لما يبذلونه فى نشر الوعى الثقافى داخل المحافظة.

وأشار إلى أن الفرع نظم برنامجا فنيا وثقافيا بهذه المناسبة، حيث يتضمن الاحتفال عرضا لفرقة أسوان للموسيقى العربية، ندوة حول كتاب "عبقرية المسيح" للأديب الكبير عباس محمود العقاد، ورشة فنية لعمل "شجرة عيد الميلاد"، واستمرار العرض المسرحى "عاشقين ترابك 2" بقصر ثقافة أسوان.

وأضاف أيضا أنه سيتم عرض كورال الأطفال بكل من قصر ثقافة كوم أمبو، مكتبة الطفل والشباب بدراو، ندوة عن "ماذا نريد من العام الجديد"، وورشة فنية لعمل "بابا نويل" بقصر ثقافة العقاد.

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