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ننشر توصيات المؤتمر الدولى الثالث للطاقة بجامعة أسوان

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ننشر توصيات المؤتمر الدولى الثالث للطاقة بجامعة أسوان ننشر توصيات المؤتمر الدولى الثالث للطاقة بجامعة أسوان
اختتمت جامعة أسوان، متمثلة فى كلية هندسة الطاقة، مساء الخميس، فاعليات المؤتمر الدولى الثالث للطاقة، والذي عقد تحت رعاية اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، والدكتور منصور كباش، رئيس الجامعة.

وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات وأهمها، إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح علي المستوي المحلي والإقليمى، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات علي إنتاج الطاقة، مع وضع التشريعات والقوانين التي تنظم بيع وشراء هذه الطاقة.

كما أوصى المؤتمر بتشجيع الدراسات والأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة، وتخصيص جوائز ومكافآت للمبتكرين والمتميزين في هذا المجال، مع التوسع في إنتاج الطاقة من المخلفات الزراعية والحيوانية ومخلفات المنازل ومياه الصرف الصحى.

وأوصى المؤتمر أيضاً، بتطبيق الدراسات المعنية بتخفيض الفاقد في نقل الطاقة والإستفادة من الدراسات والأبحاث في مجال تخزين الطاقة، واستهدامها في أوقات الذروة، والاستفادة من الأبحاث المعنية بطرق وأساليب ترشيد الطاقة.

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