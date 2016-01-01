حريق فندق في دبي يوقع 16 مصاباً

أدى حريق في برج بمدينة دبي إلى إصابة 16 شخصاً. وأفادت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أن الحريق اندلع مساء أمس في فندق (ذي آدريس) القريب من برج خليفة. وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء راشد المطروشي إن الحريق تحت السيطرة، وتم اخلاء الفندق من سكانه. وأضاف "تمت السيطرة على ما يزيد على 90% من الحريق" مشيرا الى ان "أجهزة الإطفاء الذاتية، مكنت من إطفاء الحريق داخل المبنى، بينما تشتعل النيران في الواجهة الخارجية للمبنى". وذكر المطروشي أن الحريق لم يؤثر على العروض الاحتفالية وعروض الألعاب النارية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على صفحته بموقع "تويتر": إن الحريق الذي اندلع في الفندق بدأ في الطابق 20، مشيرا إلى أن الأنظمة الداخلية المخصصة لمكافحة الحريق تعمل لتجنب وصول الحريق للداخل.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الحريق، الذي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تزاحماً كبيراً يقدر بعشرات الآلاف لمشاهدة عروض الألعاب النارية ببرج خليفة بمناسبة رأس السنة.

وبذلت قوات الأمن الإماراتية جهوداً كبيرة لإبعاد الجمهور الكبير من المنطقة، حفاظاً على سلامتهم.

وقالت ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات في دبي إن الازدحام الهائل من كافة الجنسيات في موقع الحادث، وسرعة الرياح أثّرت على سرعة السيطرة على الحريق. وأكدت الكتبي أن الحادث ليس مدبراً، مشددة على أن الإجراءات الأمنية في دبي تتسم بالدقة واليقظة.الى ذلك اضاءت الالعاب النارية الضخمة سماء امارة دبي منتصف الليل (2000 تغ)، لا سيما ابرز معالمها برج خليفة الاعلى في العالم، رغم الحريق الهائل الذي اندلع في الفندق المجاور مساء الخميس. واضيىء برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، حيث تجمع الآلاف من المقيمين والسياح لمتابعة العروض الضوئية والألعاب النارية التي باتت من اشهر معالم الاحتفالات برأس السنة حول العالم. كما اضاءت المفرقعات مناطق اخرى، لا سيما محيط فندق برج العرب ذي السبع نجوم، والمعروف بتصميمه المشابه للشراع عند شاطىء دبي. وكان حريق هائل اندلع في فندق العنوان داون تاون في وسط دبي على مقربة من برج خليفة، ما ادى الى 16 اصابة معظمها طفيفة، بحسب ما اعلن المكتب الاعلامي لحكومة دبي. واشار مصور لوكالة فرانس برس في المكان الى انه امكن رؤية النيران وهي لا تزال مشتعلة في الفندق المؤلف من 63 طبقة، مع بدء عروض الألعاب النارية في برج خليفة.