الجبير: التحالف الإسلامي سيقطع «التمويل الاجتماعي» عن الإرهاب

استقبل دولة رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أمس وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير. وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر محمود بن حسين قطان، سبل ووسائل تطوير ورفع مستوى التعاون الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلاً عن بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقدم وزير الخارجية لرئيس الوزراء الجزائري نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين، العزاء في وفاة حسين أيت أحمد، أحد قادة ثورة التحرير الجزائرية.

وكان وزير الخارجية قد وصل في وقت سابق من يوم أمس إلى العاصمة الجزائرية قادماً من تونس حيث عقد هناك مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره التونسي الطيب البكوش.

وقال الجبير خلال المؤتمر الذي انعقد في العاصمة التونسية أن المملكة وتونس تربطهما علاقات تاريخية وإستراتيجية، وأن التشاور والتنسيق بين البلدين قائم وسيستمر، مشيراً معاليه إلى وجود رغبة من قيادة البلدين في تكثيف هذه الجهود خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين. وقال الجبير أن علاقات المملكة وتونس قديمة ومتينة ومبنية على أسس الاحترام المتبادل وعلى رؤية موحدة فيما يتعلق بمواجهة التطرف والإرهاب وفيما يتعلق بالعديد من القضايا. وبيّن وزير الخارجية أنه تم خلال اجتماعه بنظيره التونسي بحث سبل دعم التعاون بين البلدين، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه المحادثات إلى تعزيز وتكثيف العلاقات في هذا المجال.

الأولوية للقضية الفلسطينية

وأكد الجبير أن القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية والإسلامية هي القضية الأولى ولا تزال، والمملكة كانت منذ عقود تسعى لحث المجتمع الدولي لإيجاد حل لهذه القضية، وأن يكون مبنياً على قرارات الشرعية الدولية وعلى حل يؤدي إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن المملكة وضعت مبادرة الملك فهد في فاس في قمة 81 -82 التي كانت تهدف لإيجاد حل سياسي ومحاولة لحث المجتمع الدولي على تبنيها. وتابع قائلاً: "إن المملكة أيدت اجتماع مدريد في 1991م من أجل الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية، كما طرحت مبادرة السلام التي أصبحت مبادرة السلام العربية في قمة بيروت في عام 2002م والتي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية". وشدد الجبير على أن المملكة لا تزال مستمرة في حث المجتمع الدولي واستخدام نفوذها مع كل الأصدقاء للوصول إلى تسوية عادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن المملكة منذ بداية هذه الأزمة وهي تقف جنباً إلى جنب مع الأشقاء في فلسطين وأنها كانت دائماً من أقوى الداعمين للأشقاء الفلسطينيين مادياً وسياسياً ومعنوياً وستستمر على هذا النهج لحين تحقيق مطالب الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الإسلام يحارب الإرهاب

حول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب قال وزير الخارجية "التحالف الذي تم تشكيله والذي انضمت إليه أكثر من 35 دولة إلى حينه، هو تحالف لكل الدول، هدفه مواجهة الإرهاب من نواحٍ أمنية وعسكرية من جهة ومن ناحية فكرية من جهة أخرى". وأشار إلى أن الانضمام إلى التحالف طوعي وأن على كل دولة أن تختار ماذا ستقدمه من دعم أو ماذا ستطلبه من مساعدات من الدول الأخرى، مفيداً بأن التنسيق سيكون بين الدول الإسلامية فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات وتوفير المعدات في المجال الأمني. وشدد على عدم إمكانية القضاء على الإرهاب بدون توحيد الصف فيما يتعلق بالتعاون الدولي، مشيراً إلى أن دولة واحدة لا تستطيع أن تحارب الإرهاب وأن التحالف الدولي مهم جداً كما هو الشأن بالنسبة للتحالف الإسلامي. وأكد وزير الخارجية أن التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يهدف أيضاً لإبراز أن الإسلام يرفض الإرهاب وأنه ضحية للإرهاب، مشيراً إلى أن الإسلام في مقدمة الحضارات التي تحارب الإرهاب. وأشار إلى أن التعاون فيما يتعلق بالجانب الفكري في التصدي للفكر الإرهابي يكمن في بحث كيفية التصدي لهذا الفكر والخروج برسالة تناقض هذا الفكر المتطرف عن طريق الإعلام أو عن طريق العلماء أو عن طريق الوسائل الإعلامية الحديثة أو عن طريق التعليم، مؤكداً أن الهدف هو خلق إستراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب أمنياً وعسكرياً وفكرياً وتعليمياً ومادياً عن طريق قطع تمويل الإرهاب اجتماعياً؛ وأن تكون الخطة شاملة تستطيع الدول الإسلامية الأعضاء في هذا الحلف أن تستفيد من خبرات الآخرين في هذا المجال.

تنسيق مع تونس وتركيا

أكد الجبير أن تونس ستستفيد من هذا التحالف لأنها تواجه مشاكل من قبل تنظيم داعش الإرهابي الذي بدأ يأتي من سورية إلى ليبيا وإلى تونس، مشيراً إلى أن تونس عانت من عمليات إرهابية في الماضي وأن تبادل المعلومات والخبرات والرسائل الفعالة سيخدمها، وفي نفس الوقت ستستفيد المملكة التي عانت وتعاني من الإرهاب، وستتم الاستفادة من خبرات الدول الأخرى بما فيها تونس في الحصول على المزيد من المعرفة لمواجهة هذا الإرهاب وللحصول على مزيد من الخبرات وأفضل الوسائل لمواجهتها أمنياً أو مادياً أو فكرياً. وتحدث الجبير عن اتفاق المملكة وتركيا على إنشاء مجلس تنسيق استراتيجي بين البلدين على مستوى رفيع، وقال "الهدف من وراء هذا المجلس أن يكون هناك تنسيق في المجالات المختلفة التي تربط بين البلدين سواءً كانت في المجال الأمني أو العسكري أو الاقتصادي أو المالي أو التعليمي أو غيرها من المجالات ليكون هناك تحرك استراتيجي منسق بين البلدين"، مشيراً إلى أن الغاية من وراء تأسيس هذا المجلس هو دفع العلاقات السعودية التركية إلى أفق أقوى وأفضل مما كانت عليه في الماضي لتصبح علاقات إستراتيجية.

البكوش: مواقف البلدين موحدة

من جهته أكد وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، أن زيارة وزير الخارجية إلى تونس تبشر بكل خير بالنسبة لمستقبل العلاقات بين البلدين، مفيداً بأن هذه الزيارة ستكون بداية للقاءات سياسية واقتصادية وأمنية للتشاور باستمرار وبانتظام بين البلدين من أجل توحيد المواقف ووجهات النظر حول القضايا المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية. وقال البكوش "يمكن لي أن أؤكد أن ما تبادلناه أمس واليوم من حوار حول هذه القضايا جعلنا نعتقد أن مواقفنا متقاربة جداً حتى لا أبالغ وأقول أنها موحدة، لكن المهم أنها متقاربة جداً إلى حد أنه يمكن لنا أن نسهم معاً في النقلة النوعية التي نريدها في المنطقة خاصة فيما يتعلق ببؤر التوتر التي تضر بمصالح الشعوب العربية وتضر بالمصلحة القومية والأمن القومي العربي". وأشار وزير الخارجية التونسي إلى أن تطورات الأوضاع في المنطقة وتعقيداتها الإقليمية والدولية تحتم على البلدين تكثيف الاتصالات والتعاون والتشاور في المجال الاقتصادي والأمني وفي المجالات السياسية وغيرها. وعبر البكوش عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين المملكة وتونس وبالجهود المبذولة من أجل المصلحة، ليس فقط مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وإنما مصلحة الأمة العربية وخاصة فيما يتعلق ببؤر التوتر للخروج من أشكال العنف إلى الحلول السياسية التي تخدم مصالح الجميع.