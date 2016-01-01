الملك حمد رعى مهرجان «البحرين أولاً» وشارك الطلبة احتفالهم باليوم الوطني

رعى عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء أمس الأول في إستاد البحرين الوطني بالمحافظة الجنوبية، المهرجان السنوي الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم البحرينية تحت عنوان "البحرين أولاً" تزامناً مع احتفالات البحرين بمناسباتها الوطنية، وسط حضور حوالي 30 ألف طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والذين هتفوا مرحبين بالملك حمد في تظاهرة وطنية ضخمة تعكس المحبة التي يكنها شعب البحرين الوفي لقيادته الرشيدة.

وخاطب الملك حمد أبناءه الطلاب والطالبات في مستهل الاحتفال معبراً عن حرصه الشديد لمشاركة أبناءه احتفالهم السنوي "البحرين أولا"، والذي درجت وزارة التربية والتعليم على تنظيمه بلوحاته الفنية المفرحة والجميلة، وقال الملك حمد لأبنائه "إنكم تعبرون من خلاله عن حبكم واعتزازكم بوطنكم، وعمق انتمائكم لأرضكم، وفخركم بهويتكم الوطنية الأصيلة، شاكرين لوزارة التربية والتعليم حسن إشرافها على هذا الاحتفال الوطني الشامل والجامع لأبنائنا وبناتنا الأعزاء من كل أنحاء البحرين، الذين نرد لهم تحيتهم وترحابهم بتحية مليئة بالمحبة والفخر والاعتزاز".

كما أشاد الملك حمد في كلمته بما تقوم به المؤسسات التربوية الوطنية البحرينية، بمتابعة حثيثة من قبل الوزارة، من جهود واضحة في تنفيذ سياسات الدولة التعليمية والتربوية القائمة على التأسيس العلمي والتمكين المعرفي لطلابها، والهادفة إلى الارتقاء بمخرجات التعليم وتلبية متطلبات واحتياجات اقتصاد البحرين الوطني، مبيناً عن توجيهه لتطوير مركز رعاية الطلبة الموهوبين، بالشكل الذي يساعد على تنمية قدراتهم وتطوير إبداعاتهم باعتبارهم ثروة البحرين ومستقبلها المشرق.

ورفع وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين د. ماجد النعيمي أخلص آيات الشكر والعرفان للملك حمد لتفضله برعاية المهرجان مؤكداً أن هذه الرعاية الملكية تمثل وسام فخر واعتزاز للجميع.

وتضمن البرنامج الاحتفالي العديد من القصائد الشعرية المغناة، كما تم تقديم أوبريت (العهد الزاهر) والذي تضمن ست لوحات فنية، ليختتم الحفل بالتقاط العديد من الصور التذكارية للملك حمد مع أبنائه الطلاب والطالبات في جو أبوي عكس الحب الكبير وقرب القيادة البحرينية من كافة أطياف الشعب.