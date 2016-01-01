ولي العهد يرعى حفل سباق جياد الإنتاج المحلي والمستورد على كأسي سموه.. غداً

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية غداً السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي سموه لجياد الإنتاج المحلي والمستورد (فئة ثانية)، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض.

وتم تخصيص الشوط التاسع لخيل الإنتاج المحلي (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر) والشوط العاشر للخيل المستوردة (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر ) التي تتنافس على كأسي سموه، فيما يتكون برنامج السباق من عشرة أشواط. وأعرب مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع، عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين مؤكداً أن هذا الدعم والتشجيع كان له أكبر الأثر في تقدمها وانتشارها وتحقيق ما يتطلع إليه عشاق ومتابعو هذه الرياضة.

وأكد المزروع أن نادي الفروسية بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله رئيس مجلس إدارة النادي أنهى جميع الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة.