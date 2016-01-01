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الداخلية: اللانشات وقوات الانقاذ تواصل البحث عن ضحايا معدية سنديون

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الداخلية: اللانشات وقوات الانقاذ تواصل البحث عن ضحايا معدية سنديون الداخلية: اللانشات وقوات الانقاذ تواصل البحث عن ضحايا معدية سنديون
افاد مصدر بشرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية، أنه تم الدفع بعدد من اللانشات وقوات الانقاذ النهرية لمحافظة كفر الشيخ للمشاركة فى البحث عن ضحايا معدية سنديون الغارقة.

وأوضح المصدر، أنه تم إعلان حالة الطوارىء بالمنطقة، فبما يساعد المواطنون قوات الانقاذ فى اداء مهامهم.

وكانت فرق الإنقاذ، انتشلت 7 جثث وهم أنور محمد خليل الصياد 38سنة صاحب المركب من سنديون وشقيقتيه إسراء السيد جميعى 15سنة وأيه 9 سنوات وأميمة أحمد عبد الخالق والدتهما 41 سنة وأنور الصياد 50سنة صاحب المركب ومحمود مصطفى جميعى 24سنة وأحمد محمد الرفاعى 20سن وحسن محمد جمعه 35سنة، وتم إنقاذ هبة السيد خير الله من محافظة البحيرة ة 18سنة و4 آخرين وتم نقلهم للعناية المركزة لمستشفى فوه المركزى.
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