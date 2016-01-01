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مفاجأة.. معدية كفر الشيخ الغارقة منتهية الترخيص من 8 شهور

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مفاجأة.. معدية كفر الشيخ الغارقة منتهية الترخيص من 8 شهور مفاجأة.. معدية كفر الشيخ الغارقة منتهية الترخيص من 8 شهور
قال المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، أن المعدية التى غرقت قد انتهى ترخيصها منذ 8 شهور وهى غير صالحة فنيا.

وأضاف أبو غنيمة لـ " اليوم السابع " أن صاحب المعدية لقي مصرعه غرقاً فى الحادث، مشيرا إلى أنه يمتلك معدية مرخصة ولكن محركها معطل، لافتا إنه استخدم المعدية القديمة الغير صالحة للعمل أمس الخميس، والتي كانت رأسية على شاطئ النيل وغير مستخدمة واستخدمها لنقل الراغبين فى العبور من شاطئ قرية ديروط التابعة لمحافظة البحيرة لشاطئ قرية سنديون التابعة لمركز فوه بكفر الشيخ.

وأكد رئيس مركز ومدينة فوه أن عدم صلاحية المعدية فنيا وسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح والأمطار أدى إلى غرقها.

وقال أبو غنيمة إن هذه المعديات يتم استخراج ترخيصها من الوحدة المحلية بفوه وأنه لم يتم تجديد ترخيص المعدية التي تعرض للغرق.
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