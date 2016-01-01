شرطة النقل والمواصلات تعيد طفل تائه إلى أسرته بمحطة مترو عزبة النخل

تمكنت شرطة النقل والمواصلات، من إعادة طفل تائه لأسرته بمحطة مترو عزبة النخل و حرر محضر بالواقعة.>تلقت قسم شرطة ثان مترو الأنفاق من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق بالعثور على طفل تائه من أهليته بالمحطة و بالفحص تبين أن الطفل يدعى / مصطفى محمد جودة – 5 سنوات (ولا يعلم عنوان سكنه)

تم اتخاذ إجراءات النشر بين الخدمات المعينة بمحطات المترو وفي وقت لاحق حضرت والدته وتدعى/ منال.م.ح" 45 سنة ربة منزل مقيمة 3 ش الصحة – عزبة النخل دائرة قسم شرطة المرج – القاهرة وتم تقديم الرعاية للطفل لحين حضور والدته واستلامه بعد اخذ التعهد عليها بحسن رعايته .

وقدمت والدة الطفل الشكر لرجال الشرطة وامتنانها للجهد المبذول فى إعادة نجلها و تحررت المذكرة رقم 17/277 أحوال محطة عزبة النخل لمترو الأنفاق .

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