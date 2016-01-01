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شرطة النقل والمواصلات تعيد طفل تائه إلى أسرته بمحطة مترو عزبة النخل

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شرطة النقل والمواصلات تعيد طفل تائه إلى أسرته بمحطة مترو عزبة النخل شرطة النقل والمواصلات تعيد طفل تائه إلى أسرته بمحطة مترو عزبة النخل
تمكنت شرطة النقل والمواصلات، من إعادة طفل تائه لأسرته بمحطة مترو عزبة النخل و حرر محضر بالواقعة.
>تلقت قسم شرطة ثان مترو الأنفاق من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق بالعثور على طفل تائه من أهليته بالمحطة و بالفحص تبين أن الطفل يدعى / مصطفى محمد جودة – 5 سنوات (ولا يعلم عنوان سكنه)

تم اتخاذ إجراءات النشر بين الخدمات المعينة بمحطات المترو وفي وقت لاحق حضرت والدته وتدعى/ منال.م.ح" 45 سنة ربة منزل مقيمة 3 ش الصحة – عزبة النخل دائرة قسم شرطة المرج – القاهرة وتم تقديم الرعاية للطفل لحين حضور والدته واستلامه بعد اخذ التعهد عليها بحسن رعايته .

وقدمت والدة الطفل الشكر لرجال الشرطة وامتنانها للجهد المبذول فى إعادة نجلها و تحررت المذكرة رقم 17/277 أحوال محطة عزبة النخل لمترو الأنفاق .
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مصر 365