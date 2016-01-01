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تصادم 3 سيارات وتعطل حركة المرور بطريق "مصر ـ اسكندرية الزراعى"

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تصادم 3 سيارات وتعطل حركة المرور بطريق "مصر ـ اسكندرية الزراعى" تصادم 3 سيارات وتعطل حركة المرور بطريق "مصر ـ اسكندرية الزراعى"
تسببت الأحوال الجوية والطقس السىء، فى وقوع حادث تصادم مروع على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بمدينة بنها بين 3 سيارات وانقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بانقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب تحمل رقم 151010 نقل المنيا على الطريق الزراعى ببنها باتجاه القاهرة وسقوط الأخشاب بالطريق عقب اصدامها بالسيارة رقم5251 أجرة السويس والسيارة رقم 197.

وانتقل على الفور رجال المرور، حيث تم الدفع بلودرات وأوناش لإزالة الأخشاب التى سقطت وجارى إعادة حركة المرور على الطريق الزراعى.

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مصر 365

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